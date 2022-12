Mehrere Fälle von Unfallfluchten beschäftigen die Polizei

Bislang unbekannte Personen beschädigen in Augsburg zwei geparkte Autos und machen sich aus dem Staub, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei.

Am Montag ist es in der Zeit von 7 bis 16.45 Uhr in der Schäfflerbachstraße auf Höhe der Hausnummer 1 zu einer Unfallflucht gekommen. Eine bislang unbekannte Person habe einen am Fahrbahnrand abgestellten Mazda am Heck beschädigt, berichtet die Polizei. Im Anschluss meldete der Unfallverursacher den Unfall nicht bei der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es ebenfalls am Montag im Univiertel. Dabei wurde zwischen 15.30 und 16.15 Uhr ein in der Willi-Stör-Straße auf Höhe Hausnummer 4 abgestelltes Auto beschädigt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte das Heck des BMW, der in einer Parkbucht stand, und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)