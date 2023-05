Augsburg

Mehrere Personen prügeln sich vor Lokal in der Maximilianstraße

Vor einem Lokal in Augsburg gab es eine Schlägerei.

Eine Schlägerei ist in der Nacht auf Sonntag in der Maxstraße ausgebrochen. Anlass war eine Auseinandersetzung, die sich zuvor in einem Lokal abspielte. Tatort war eine Toilette.

Am Sonntag gegen 1 Uhr wurde ein 21-jähriger Gast laut Polizei in der Toilette einer Gaststätte in der Maximilianstraße von einem anderen 21-Jährigen unvermittelt getreten. Die Situation eskalierte. Bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung vor dem Lokal kam es zu Körperverletzungen unter einer noch unbekannten Anzahl von Beteiligten. Die genauen Umstände sind jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gesucht. (möh) Lesen Sie dazu auch

