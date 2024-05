Augsburg

vor 1 Min.

Michael Drolshagen will Waschanlagenbauer WashTec noch bekannter machen

Plus Der neue CEO war früher bei Porsche und Thyssen Krupp. Jetzt soll WashTec mit ihm weiter wachsen. Was er plant und was eine Segeltour mit seinem Start in Augsburg zu tun hat.

Von Andrea Wenzel

Kuka, Eberle, Dierig oder Riegele: Sie alle sind bekannte Augsburger Unternehmen mit einer langen Geschichte. Und WashTec? Sogar mancher Taxifahrer bekommt Schwierigkeiten, fragt man ihm nach diesem Unternehmen. Dabei steckt dahinter die ehemalige Firma Kleindienst, die die weltweit erste "selbsttätige Waschanlage für Kraftfahrzeuge" entwickelt hat und heute noch vielen älteren Augsburgerinnen und Augsburgern unter diesem Namen bekannt ist. Der Weltmarktführer mit Sitz in der Argonstraße, hat eine fast 140-jährige Geschichte, es nach Fusionen und der Umbenennung in WashTec aber offenbar verpasst, sich in den Köpfen zu halten. Das will der neue CEO, Michael Drolshagen, ändern. Es sei das Ziel, dass WashTec in einem Atemzug mit Kuka genannte werde und wachse, sagt er. Aber geht das an einem Standort mitten in der Stadt?

Im Mai hat Michael Drolshagen das Amt des CEO und Technikvorstands (CTO) von Ralf Koeppe und mit einem Rekordumsatz übernommen. Ein wenig verwundert sei er schon gewesen, dass ein Traditionsunternehmen mit einem populären Produkt wie der Autowaschanlage und einem Firmensitz mitten in der Stadt nicht den gleichen Bekanntheitsgrad erreiche, wie andere. Nach der Fusion von California Kleindienst und Wesumat im Jahr 2000 habe der Fokus der Verantwortlichen wohl nicht darauf gelegen, den neuen Namen auch in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger zu etablieren, vermutet Drolshagen. "Man war Marktführer und ist es geblieben, das war damals wichtiger", kann er nachvollziehen.

