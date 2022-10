Mit 1,6 Promille in den Graben: 22.500 Euro Schaden bei Unfall

Hohen Sachschaden verursachte ein Fahrer, der stark alkoholisiert im Graben landete. Eine ebenfalls betrunkene Fahrerin fuhr in der Prinzstraße ins Gleisbett.

Wie die Polizei berichtet, war ein 48-Jähriger am Samstag gegen 15:00 Uhr mit seinem Auto auf der Mühlhauser Straße in Richtung Derching unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe eines Fahrsicherheitszentrums kam er von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus weiter, kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und landete schließlich im Graben. In der Nacht auf Sonntag geriet eine Autofahrerin ins Gleisbett der Straßenbahn. Auch hier war Alkohol im Spiel.

Polizei misst 1,6 Promille

Wie die Polizei berichtet, halfen Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, dem verunglückten Fahrer in Lechhausen aus seinem Auto. Der 48-Jährige roch stark nach Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille, berichtet die Polizei weiter. Der Mann blieb bei dem Unfall offenbar unverletzt, wurde jedoch zur Untersuchung und zur Blutentnahme ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 22.500 Euro.

Frau landet im Gleisbett der Straßenbahn

Ebenfalls alkoholisiert war eine 26-Jährige, die mit ihrem Auto im Gleisbett der Straßenbahn landete. Laut Polizei war die Frau Sonntagnacht gegen 05:00 Uhr auf der Prinzstraße unterwegs, als sie statt dem Straßenverlauf den Gleisen folgte. Im Gleisbett fuhr die 26-Jährige ihr Fahrzeug dann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Polizei stellte daraufhin den Führerschein sicher, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (nist)