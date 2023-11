Mit 69 Jahren ist Maria Schöffel noch immer mit Leib und Seele Verkäuferin

Maria Schöffel ist seit 1978 beim Modehaus Jung. Doch der Verkauf alleine mache den Reiz ihrer Arbeit nicht aus. Es gehe um das Zwischenmenschliche.

Eine Kundin sieht sich im Modehaus Jung nach einem passenden Oberteil zu ihrer grünen Hose um. Immer wieder nimmt sie eine Bluse, dann einen Pullover von der Stange hält sich das Stück vor die Brust und sieht an sich herunter. Doch ganz zufrieden, so entnimmt man dem Blick der Dame, ist sie mit ihrer ersten Auswahl nicht. Das ist auch dem geschulten Auge von Maria Schöffel nicht entgangen. Sie ist seit 1978 Modeberaterin bei Jung und schaltet sich ein. Sie weiß, was ihre Kundschaft sucht - manchmal schon, bevor diese selbst eine Ahnung hat, womit sie nach dem Einkauf nach Hause gehen wird.

Auch im Fall des Oberteils zur grünen Hose weiß Maria Schöffel Rat. Nur wenige Sekunden Beobachtung und ein kurzes Nachfragen haben ihr genügt, um zu erkennen, was die Kundin braucht und welche Alternativen sie vorschlagen kann. Zuhören, sagt sie später im Gespräch, sei ein wesentlicher Bestandteil ihres Berufs. Dazu brauche es eine Portion Feingefühl und einen freundlichen Umgang.

Seit 45 Jahren arbeitet Maria Schöffel nach diesen Vorgaben bei Jung. Mode und die Begegnungen mit Menschen seien für sie die ideale Kombination. Schon als Kind habe sie sich für Mode interessiert und zusammen mit ihrer Schwester Kleider für die Puppen genäht. Nach ihrer Ausbildung in einem Sportgeschäft und der Elternzeit sei sie schließlich als Verkäuferin in der Damenabteilung zum Modehaus Jung gekommen. Dort ist sie geblieben - wegen der stets guten Zusammenarbeit mit der Inhaberfamilie, der schönen Ware und natürlich den Kunden, wie sie sagt. Mit mittlerweile 69 Jahren könnte Maria Schöffel schon längst in Rente sein, stattdessen ist sie immer noch auf der Fläche und verkauft Mode. Doch das allein sagt sie, mache ihre Arbeit nicht aus.

Schöffel ist nicht nur Modeberaterin, sondern manchmal auch Psychologin

"Es sind vor allem die Begegnungen mit den Kundinnen. Ich weiß von der einen, dass sie Oma geworden ist, sie erzählen mir von der Hochzeit der Kinder, aber auch von Krankheit. Manchmal bin ich mehr Psychologin als Verkäuferin." Es seien viele persönliche und teils auch private Beziehungen und Freundschaften entstanden. Ein Ehepaar, das mittlerweile seit vielen Jahren in Spanien lebt, komme immer noch zweimal im Jahr zu ihr, um einzukaufen. Das bereite ihr Freude. Eine Kundin, weit über 90 Jahre alt, erzähle immer wieder von ihren tollen Reisen quer durch die Welt. "Manchmal bringt sie dann noch ihre 102-jährige Freundin mit. Das ist dann immer besonders nett", so Schöffel. Sie wisse, was in den Kleiderschränken all der Damen hängt und könne so ganz individuell und ergänzend beraten. "Es gibt Kundinnen, die fragen, wann ich da bin und kommen nur zu mir", erzählt sie nicht ohne Stolz.

Während viele ihrer Kundinnen sich seit Jahren als feste Konstante erweisen, hat sich die Modewelt in all den Jahrzehnten verändert - und damit meint Schöffel nicht nur verschiedene Umbauten bei Jung. "Früher gab es ein größeres Bedürfnis nach Beratung und die Kleiderschränke waren nicht so voll wie heute", schildert sie. Sie könne sich noch an Zeiten erinnern, in denen in der Damenabteilung jede Menge Trubel herrschte. "Es war mehr Kundschaft da und auch mehr Personal. Heute ist alles ruhiger und die Menschen kaufen gezielter ein". Es dauere auch länger, bis eine Kaufentscheidung falle. Dazu sei Mode deutlich unabhängiger vom Alter geworden. Das alles habe Effekte für ihre Arbeit.

Manchmal muss den Kunden zu seinem Glück "zwingen"

Eines sei aber über all die Jahre aber gleich geblieben: "Mein Ziel ist es, dass die Kundschaft am Ende mit einem Strahlen aus dem Haus geht und sich in der gekauften Kleidung wohlfühlt", sagt Schöffel. Da gehöre es auch einmal dazu, dem ursprünglichen Wunsch des Kunden zu widersprechen - natürlich mit dem entsprechenden Einfühlungsvermögen, ergänzt sie mit einem verschmitzten Lächeln und nennt ein Beispiel. Eine Kundin habe für die Hochzeit der Tochter nach einer Hose mit Bluse und Blazer gesucht, ein Kleid wollte sie partout nicht. "Ich bin darauf eingegangen und ganz am Schluss habe ich die Dame gebeten, mir zuliebe doch noch ein bestimmtes Kleid zu probieren. Ich wusste, es wird ihr gefallen und so war es auch."

Zwei Tage in der Woche ist Maria Schöffel noch bei Jung im Einsatz. "Es macht mir nach wie vor große Freude", sagt sie. Nur zu Hause rumsitzen sei nicht das Ihre. Ein bestimmtes Datum, wann sie ihren Job endgültig an den Nagel hängen will, kann sie deshalb nicht nennen. Nur so viel: "Mit 75 muss dann aber Schluss sein."