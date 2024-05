Augsburg

vor 47 Min.

Mit 88 Jahren täglich in ihrem Hutsalon: Was Anneliese Hartung antreibt

Plus Moden kamen und gingen, Frau Hartung blieb. Seit 60 Jahren betreibt sie ihr Hutgeschäft am Augsburger Dom. Sie erlebte viel – und "rettete" dort sogar eine Ehe.

Von Raya Nouri

Sobald man den "Hutsalon am Dom" in der Frauentorstraße betritt, ist man von viel Bunt umgeben. Hüte in unterschiedlichen Farben und Formen hängen zum Verkauf an Ständern oder sind auf einem Holzbrett an der Wand wie Kunstwerke aufgestellt. In einem Regal lagern Rohlinge aus Haarfilz. Darunter liegen farbige Bahnen eines feinen Gewebes. Dann gibt es noch Federn oder auch Blüten. Und in der Mitte von all dem steht: Anneliese Hartung. In ihrem Atelier direkt im Laden stellt sie die Hüte selbst her. Die Rohlinge werden mit dem "Dampfkessel" angefeuchtet und in Form gezogen. "Da werden sie butterweich", sagt Hartung. Sie steht auch mit 88 Jahren, die man ihr nicht ansieht, täglich in ihrem Geschäft. Warum?

Wer kauft Hüte im Salon am Augsburger Dom? Vor allem "geldige Leute"

Dazu sagte sie selbst: "Das liegt daran, dass ich meine Arbeit liebe. Und auch der Dampf, mit dem ich täglich zu tun habe, hält mich und meine Haut jung." Gegründet haben das Hutgeschäft im Jahr 1921 ihre Eltern, erzählt Hartung. Sie selbst wurde im Herrenzimmer in der Wohnung direkt über dem Hutsalon geboren. Während die Eltern den Bruder dazu ermutigten Zahnarzt zu werden, sollte sie das Hutgeschäft übernehmen. Im Jahr 1964 übernahm Hartung das Geschäft von ihren Eltern und führt es seither. Nach ihrer Gesellenprüfung ging sie für zwei Jahre auf Wanderschaft in Deutschland und der Schweiz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen