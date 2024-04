Mit Cannabis auf dem E-Scooter unterwegs

Innerhalb von 15 Minuten erwischte die Polizei am Montagabend in der Innenstadt zwei Männer auf dem E-Scooter, die Cannabis konsumiert hatten.

Zwei E-Scooter-Fahrer, die unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs waren, hat die Polizei am Montag aus dem Verkehr gezogen. Gegen 21 Uhr kontrollierte eine Streife einen 20-Jährigen mit seinem E-Scooter in der Riedingerstraße. Bereits 15 Minuten vorher war einer Streife in der gleichen Straße ein 24-Jähriger aufgefallen, der ebenfalls mit dem E-Scooter unterwegs war. Auch bei ihm verlief der Drogenschnelltest auf Cannabis positiv. Bei beiden Männern veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Cannabiseinwirkung gegen beide. (gau)