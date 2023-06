Mit dem Knie in der Klemme: Feuerwehr befreit Mann aus Geländer

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Augsburger Berufsfeuerwehr gerufen. Es ging um einen Mann, sein Knie und ein Geländer.

Gelegentlich müssen die Einsatzkräfte der Augsburger Berufsfeuerwehr Tiere und Menschen aus misslichen Situationen befreien. Zuletzt war ein Mann im Stadtteil Oberhausen in einem Fahrradständer festgesteckt. Weil er seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte, versuchte er über das Fenster in sein Heim einzusteigen. Das ging schief und er geriet in die Fänge eines Fahrradständers. Kaum vorstellbar, was alles so passieren kann. So auch nun am Donnerstag.

Gegen 16.45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr in Augsburg zu einem Brückengeländer gerufen. Ein Mann war mit dem linken Knie in dem Geländer eingeklemmt, er konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. "Durch diese Zwangslage litt der Patient unter starken Schmerzen und konnte sich kaum noch halten", heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Mit hydraulischem Gerät habe man schließlich den Unglücksraben aus seiner misslichen Zwangslage befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Abschließend brachten die Helfer das Geländer mit technischem Gerät wieder in seine Ausgangsform. Wie genau dieser ungewöhnliche Kniefall passiert ist, darüber kann nur spekuliert werden. (ina)