Mit Handy am Ohr, aber ohne Führerschein: Polizei stoppt Autofahrer

In der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße stoppt die Augsburger Polizei einen 31-Jährigen, der aus mehreren Gründen nichts im Verkehr zu suchen hat. Was ihn erwartet.

Die Polizei hat am Mittwoch einen 31-jährigen Autofahrer angehalten, der gleich aus mehrerlei Gründen nichts im Straßenverkehrs zu suchen hatte. Wie es in einer Mitteilung heißt, stellten die Beamten gegen 11 Uhr fest, wie der Mann in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße mit Handy am Ohr fuhr. Sie hielten ihn daraufhin an.

Ohne Führerschein, aber mit Handy am Ohr: Polizei Augsburg stellt Mann

Dabei bemerkten die Polizisten laut Mitteilung "drogentypische Anzeichen", weshalb sie eine Blutentnahme veranlassten. Sie verhinderten, dass der Mann weiterfahren konnte, und nahmen die Fahrzeugschlüssel an sich. Und damit nicht genug: Wie sich herausstellte, hatte der Mann obendrein keinen Führerschein mehr. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der anderen Ordnungswidrigkeiten verantworten. (kmax)