Mit Lech Elephant gibt es für drei Euro pro Stunde ein Lastenrad zu mieten

Der Lastenradverleih Lech Elephant von Stadt Augsburg und Fahrradgeschäft Dynamo ist offiziell gestartet. Wie die elf Räder bei der Mobilitätswende helfen sollen.

Die Stadt Augsburg und das Fahrradgeschäft Dynamo/Elephant Cargo haben am Freitag offiziell das gemeinsame Lastenrad-Leihsystem in Betrieb genommen. Interessierte Nutzer können nach Registrierung in einer App an elf Standorten im Stadtgebiet ein Lastenrad mieten. Der Preis liegt für drei Euro bei einer Stunde, bei längeren Zeiträumen sinkt der Preis. Für 25 Euro bekommt man ein Lastenrad für einen Tag.

"Das System ist ein Beitrag zur Mobilitätswende", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). In ihren Klimaschutzzielen will die Stadt den Autoverkehr mit Verbrennermotor bis 2040 halbieren. Das soll über mehr Elektroautos gehen, aber auch über weniger Autos insgesamt. "Wir brauchen also Angebote als Ersatz, und das Lastenrad ist ein solches Angebot", so Erben. Das Leihsystem ist zunächst einmal auf drei Jahre befristet und wird vom Freistaat und der Stadt Augsburg gefördert. Man habe sich, so Erben, bewusst für ein Leihsystem entschieden und sich von einer Neuauflage des Förderporgramms, bei dem der Kauf eines Lastenrads von der Stadt bezuschusst wurde, verabschiedet. Das Geld sei effektiver in einem Leihsystem investiert, so Erben. "Wir wollen möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, das Lastenrad zu nutzen", so Erben. Das sei mit einem Mietsystem besser machbar als mit der Förderung von Einzelanschaffungen. Denn faktisch stehe ein privates Lastenrad ja einen Teil des Tages in der heimischen Garage, ohne dass in dieser Zeit Autofahrten ersetzt werden. Mit der professionell gemachten Infrastruktur, so Tom Hecht vom Fachforum Verkehr der Lokalen Agenda, die das Thema mit vorantrieb, könne man das Lastenrad noch stärker in die breite Nutzung führen. Bisher gab es in Augsburg nur die private Initiative Max&Moritz, die in Eigenregie den Verleih organisierte.

Lastenradverleih Lech Elephant in Augsburg ist vorerst auf drei Jahre befristet

Christoph Mießl von Elephant Cargo sagt, mit dem Lastenradverleih schließe man eine Lücke im Augsburger Mobilitätssystem. Mit den bisherigen Ausleihzahlen (die Räder sind bereits seit einem Monat im Einsatz) sei man zufrieden, wenn man berücksichtige, dass bisher kaum Werbung gemacht wurde. Angepeilt sei, das System auszuweiten und in drei Jahren fortzuführen. Allerdings müssten dafür auch die Nutzerzahlen stimmen, so Mießl. Ein Großteil der Fahrten ließe sich mit dem Lastenrad statt mit dem Auto machen. Das gehe von der Beförderung von Kindern bis hin zum Transport von Einkäufen. Die maximale Zuladung (ohne Gewicht des Fahrers) liegt bei 125 Kilo. Denkbar seien auch Kooperationen mit Firmen oder Wohnungsbaugenossenschaften, die ihren Mitarbeitern oder Mietern ein Lastenrad zur Verfügung stellen wollen, so Mießl.

Was die Umgewöhnung vom "normalen" Zweirad aufs Lastenrad betrifft, empfiehlt Erben erst mal eine kurze Testfahrt ohne Zuladung. "Das sollte man vorsichtig ausprobieren", so Erben aus eigener Erfahrung. Er habe ein paar Meter gebraucht, um sich zu gewöhnen. "Aber dann ist es kein Problem." Mießl sagt, seine Kunden hätten den Dreh schnell raus. "300 Meter fahren, und man weiß, wie es geht."

