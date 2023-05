Modular Festival 2023: Alle Infos kurz vor dem Start des Festivals

Das Modular Festival 2023 geht am Pfingstwochenende über die Bühne. Eintrittskarten gibt es nur noch für Freitagabend. Was Besucherinnen und Besucher wissen müssen.

Von Freitag bis Sonntag findet wieder das Jugendfestival Modular auf dem Oberhauser Gaswerkgelände statt: Über 50 verschiedene Künstlerinnen und Künstler sowie rund 40 Programmstände erwarten das Publikum. Täglich werden bis zu 11.000 junge Menschen und Junggebliebene auf das Festivalgelände kommen. Nur noch für Freitag gibt es Tickets - für Samstag und Sonntag wurden bereits alle Eintrittskarten verkauft. Das sind alle wichtigen Informationen für Besucher und Anwohner.

Anfahrt: Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad wird von den Veranstaltern ausdrücklich empfohlen. Mit der Tram können Besucherinnen und Besucher die Linie 2 (Haltestelle Oberhausen Bhf./Helmut-Haller-Platz und rund 15 Minuten Fußweg) sowie die Linie 4 (Haltestelle Bärenwirt und etwa 15 Minuten Fußweg) nutzen. An allen drei Festivaltagen fahren zwischen den Haltestellen „Josefinum“ und „Hauptbahnhof“ ab 20.30 Uhr bis 1.30 Uhr zusätzlich Verstärkerbusse. Die Fuß- und Fahrradwege zum Gaswerkgelände sind ausgeschildert. Die letzte Fahrt zurück in die Innenstadt geht jeweils um 1.15 Uhr. Nach 1 Uhr können auch Nachtbusse genutzt werden (www.swa.to/fahrplaene). Für Radler gibt es vor Ort ausgewiesene Fahrradstellplätze.

102 Bilder So feierten Tausende am 2. Abend auf dem Modularfestival Foto: Peter Fastl

Zeitplan: Wann welche Band wo spielt, können Besucherinnen und Besucher unter der Rubrik Programm auf der Internetseite des Modular-Festivals erfahren. Dort gibt es auch einen interaktiven Geländeplan.

Barrierefreiheit: Das Organisationsteam des Stadtjugendrings (SJR) hat ein umfangreiches Inklusionskonzept umgesetzt. Neben einer Website in leichter Sprache gibt es auch einen Flyer zur Barrierefreiheit auf dem Gelände. Maßnahmen vor Ort sind Rollstuhltribünen, die „Toilette für Alle“, barrierefreie Tresen, Ansprechpersonen vor Ort, aber auch Platzprogrammpunkte, die sich den Themen Inklusion und Diversität widmen, um zu Begegnung und Sensibilisierung beizutragen. Ein Awareness-Team steht Hilfesuchenden zur Verfügung. Sie sind, durch lila Warnwesten leicht erkennbar, auf dem Gelände unterwegs. "Safer Spaces" als betreute Rückzugsmöglichkeit für Betroffene wurden ebenfalls eingerichtet.

Modular Festival 2023: Taschen dürfen nicht größer als ein DIN A3 Blatt sein

Sicherheit: Taschen, die größer als ein DIN A3 Blatt sind, dürfen nicht mit aufs Festivalgelände genommen werden. Vor Ort wird es keine Möglichkeit geben, verbotene Gegenstände zu verstauen. Die Kontrolle erfolgt durch Sicherheitspersonal. Einen Überblick über die verbotenen Gegenstände gibt es auf der Homepage des Festivals unter der Rubrik Infos/Festivalordnung.

Lärmschutz: Der SJR hat wieder Lärmschutzmaßnahmen für Gäste und Anwohnerinnen und Anwohner getroffen. Am Stand des Hörzentrums Böhler gibt es für die Gäste einen kostenlosen Ohrenschutz. Zusätzlich gibt es eine begrenzte Anzahl an Ohrenschützern für Kinder gegen Pfand am Infostand. Für Anwohner hat der SJR ein Info-Telefon eingerichtet, das von Freitag, 26. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, jeweils von 10 bis 1 Uhr unter der Telefonnummer 0821/65080953 erreichbar ist. Der Lärmschutzbeauftragte ist an diesen Tagen jeweils von 14 bis 0 Uhr unter der Nummer 0821/65080955 erreichbar. (ziss)