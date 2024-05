Müllabfuhr um Pfingsten: Wann werden die Tonnen in Augsburg geleert?

An Pfingsten werden in Augsburg keine Mülltonnen geleert. Demnach verschieben sich die Leerungstermine der Müllabfuhr.

Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür, was Einschränkungen rund um die Müllabfuhr bedeutet. Hier erfahren Sie, wie es um die Leerungstermine um Pfingsten 2024 steht.

Müllabfuhr an Pfingsten 2024 in Augsburg: Änderungen für Leerungstermine im Überblick

An Pfingsten gibt es traditionell Änderungen bei den Leerungsterminen. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Am Pfingstmontag, dem 20. Mai, werden die Mülltonnen in Augsburg nicht geleert. Wegen des Feiertags verschieben sich in der Folge auch die Leerungstermine um einen Tag. Das gilt für die grünen, grauen und braunen Tonnen. Auch die Wertstofftonnen sind betroffen.

Die Änderungen der Leerungstermine in Augsburg im Überblick:

