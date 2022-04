Mülltonnen brennen in einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses

Die Feuerwehr hat das Feuer schnell im Griff. Was den Brand in Kriegshaber auslöste, wird jetzt von der Polizei ermittelt.

Am Samstag gegen 16.30 Uhr teilte ein Anwohner in der Reeseallee einen Brand im Mülltonnen-Abstellraum des Mehrfamilienhauses mit. Der Brand in Kriegshaber wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich, so die Polizei. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zum Ablauf der Rettungsaktion liegen weitere Informationen vor. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber und die Berufsfeuerwehr Augsburg sowie Rettungsdienst und Polizei rückten an. Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten das Feuer und brachten die verschmorten Müllcontainer ins Freie. Anschließend wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit.

Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen

Mit der Drehleiter wurden Gebäude beziehungsweise Wohnungen von außen kontrolliert. Der Einsatz dauerte eineinhalb Stunden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen vor Ort. Verletzte gab es nicht. (möh)