Mülltonnenhäuschen in Flammen - Feuerwehr rückt aus

Zu einem Feuerwehreinsatz kommt es am Donnerstag in Augsburg-Pfersee.

Zu einem brennenden Mülltonnenhäuschen im Augsburger Stadtteil Pfersee wurde die Feuerwehr am Donnerstag gerufen. Das Feuer war in dem Unterstand Am Alten Hessenbach ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee löschten den Brand. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. (AZ)