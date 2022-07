Museum der Liebe verspricht große Gefühle auf dem Elias-Holl-Platz

Bis zum Friedensfest am 8. August steht das mobile Museum der Liebe im Tiny House hinter dem Augsburger Rathaus. Was dort neben einer Ausstellung geboten ist.

Zwölf Quadratmeter ist das hölzerne Museum gerade einmal groß - und doch steckt jede Menge darin: Es ist ganz viel Liebe, die Luise Loué zusammengetragen hat - mal in bemalten Steinen, Briefen oder in kleinen Zetteln ihres Sohnes, der "Mami" daraufgeschrieben hat und ihr Gesicht malte. "Du brauchst doch eine Visitenkarte, wenn du unterwegs bist", habe er gesagt. Nun ist er mit seinem Kärtchen ebenfalls Bestandteil des Museums der Liebe, das in dem kleinen Tiny House bis zum 8. August am Elias-Holl-Platz halt- gemacht hat. Interessierte können dort nicht nur die Ausstellung bewundern, sondern auch viel über die Liebe erfahren.

Museum der Liebe steht hinter dem Augsburger Rathaus

An den wenigen Tagen, wo das kleine Holzhaus nun auf dem Platz hinter dem Rathaus steht, hätten schon Hunderte Augsburgerinnen und Augsburger ihre Karten mitgenommen, wundert sich Luise Loué, die am Ammersee wohnt und diesen Künstlernamen wählte. "Vergiss die Liebe nicht!" steht darauf. Die 46-Jährige will ihren Beitrag dazu leisten, dass das nicht passiert. Ihr Leben lang habe sie gesammelt, eigene und auch geschenkte und geliehene Exponate: 130 Gegenstände sind so zusammengekommen - samt authentischer Lebens- und Liebesgeschichten. Teile davon habe sie ausgestellt. Etwa einen SMS-Verlauf einer eineinhalbjährigen Beziehung. "Auf viermal zwei Meter konnte man den SMS-Verlauf nachlesen, vom Anfang bis zum Ende." Teile davon wurden davon in Galerien im In- und Ausland gezeigt. Loué hat ein Buch geschrieben, das 2019 erschien und in dem die Geschichten ihrer Exponate erzählt werden. "Doch dann kam Corona, und ich konnte auf keine Lesungen gehen."

In den zwölf Quadratmetern ihres Holzhäuschens befinden sich einige ihrer gesammelten Gegenstände, die allesamt eine authentische Liebes- oder Lebensgeschichte erzählen. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Tiny House, das eigentlich ihr kleiner Rückzugsort am See war, wurde von ihr zum Museum umfunktioniert. Mit ihrem kleinen Museum und einigen ihrer vielen Geschichten bewarb sie sich schließlich, um an dem diesjährigen kulturellen Rahmenprogramm zum Friedensfest teilnehmen zu können. Das Motto "Zusammenhalt" habe genau gepasst. Luise Loué will das Positive sichtbarer machen und die vielen Facetten der Liebe zeigen - von der Kindheit ins hohe Alter, in Familien, zwischen Freunden, zum Haustier, im Tun, in der Arbeit und in Partnerschaften. Schon einige Augsburgerinnen und Augsburger hätten das kleine Tiny House auf dem Elias-Holl-Platz inspiziert.

72-Jährige berichtet am Elias-Holl-Platz über die Liebe

Wenn es nach Loué geht, könnten es noch viel mehr werden, die dienstags bis freitags von 15 bis 19 und samstags und sonntags von 14 bis mindestens 19 Uhr die Ausstellung bei freiem Eintritt besichtigen. Daneben gibt es auch Programm. Etwa am Samstag, 30. Juli, von 14 bis 15 Uhr, wenn Philosophiestudentin Annika Thöle einen Vortrag über "Eine kleine Philosophie der Liebe" hält oder am Freitag, 5. August, wenn die 72-jährige Gislind um 18 Uhr über die Liebe spricht. Ein Exponat von Gislind hält Luise Loué in ihren Händen. Auf einer "Lebensrolle" hat sie alle Männer gemalt, die eine Bedeutung in ihrem Leben haben. "Viereinhalb Meter ist die Rolle lang", sagt Luise Loué.

