Mutter auf Zoo-Spielplatz geschlagen: Polizei sucht weiterhin Zeugen

Ein Mann hatte am 30. Oktober eine Mutter auf dem Augsburger Zoo-Spielplatz geschlagen und war dann mit einem Auto weggefahren. Die Polizei hofft weiter auf Hinweise.

Vor mehr als zwei Wochen, am Sonntag, 30. Oktober, gerieten auf dem Spielplatz im Augsburger Zoo mehrere Kinder in Streit, worauf ein bislang unbekannter Mann auf eine 26-jährige Mutter losging, sie beleidigte und auf sie einschlug. Wie berichtet, entfernte sich der Mann daraufhin mit seinen Kindern vom Spielplatz. Ein bislang unbekannter Zeuge konnte bei der Anzeigenaufnahme im Zoo mitteilen, dass er beobachtet habe, wie der Mann (circa 50 Jahre alt, schlank, kurze und glatte Haare, er trug einen türkisfarbenen Rucksack bei sich und war mit einer lilafarbenen Jeans und einem roten Pulli bekleidet) in einen Pkw mit einem Augsburger Kennzeichen eingestiegen ist. Speziell der Zeuge, der das Augsburger Teilkennzeichen nannte, aber auch alle weiteren Zeugen des Vorfalls, werden nochmals gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg-Süd unter der Nummer 0821/323-2710 zu melden. (bau)