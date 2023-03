Nach dem Gögginger Frühlingsfest ist vor dem Augsburger Osterplärrer

Die Volksfestsaison in Augsburg ist gut gestartet. Bis zum Frühjahrsplärrer dauert es nicht mehr lange – er beginnt am Ostersonntag.

Die Menschen verstehen es, zu feiern. Das hat sich beim Gögginger Frühlingsfest gezeigt, das am Sonntag zu Ende gegangen ist. Vor allem die Abende im Bierzelt waren gut besucht, teils gab es keine freien Plätze mehr. Ein Vergnügungspark rundete das Angebot auf dem Festplatz in Göggingen ab. Zum Abschluss gab es eine politische Veranstaltung. Florian von Brunn, Chef der bayerischen SPD, sprach im Bierzelt. Nun richten sich die Augen auf den Augsburger Osterplärrer. In zwei Wochen geht er los.

Brunn stimmte die Parteifreunde auf die Landtagswahl im Oktober 2023 ein. Er ging zuletzt bereits mehrfach auf die Rolle von Ministerpräsident Markus Söder und der CSU ein. Während die CSU in Berlin keine Rolle mehr spiele, habe die Bayern-SPD einen „direkten Draht in die Bundesregierung, auch zum Bundeskanzler“, sagte von Brunn. Dies gebe die Möglichkeit, „bayerische Anliegen bei Lars und Olaf anzumelden“.

Der Osterplärrer in Augsburg startet am Ostersonntag

Start ist am Ostersonntag, 9. April. Ab 11 Uhr läuft der Betrieb auf dem Plärrergelände. Der offizielle Anstich erfolgt aber erst am späten Nachmittag. Um 17 Uhr wird Oberbürgermeisterin Eva Weber im Binswangerzelt zur Tat schreiten. In diesem Fall werden Erinnerungen wach. Weber zapfte im Vorjahr ebenfalls im Binswangerzelt das erste Fass an, Söder stand daneben und lächelte. Weber schlug zweimal darauf, der Hahn saß. Auch sie lächelte – und schlug noch mal zu. Sicher ist sicher. Söder aber ging davon aus, es gäbe schon Bier und hielt den Maßkrug hin. Weber hämmerte auf den Krug, der zerbrach. Söder hielt gerade noch eine Scherbe in der Hand. Der Osterplärrer dauert bis Sonntag, 23. April. An beiden Freitagen findet ein Feuerwerk statt.