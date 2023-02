Augsburg

14:04 Uhr

Nach Drogen- und Messerfund: Wohnungsdurchsuchung bei 18-Jährigem

In der Augsburger Innenstadt kontrolliert die Polizei am Donnerstagabend zwei Männer. Was sie dabei findet, gibt Anlass zu einer Wohnungsdurchsuchung.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist am späten Donnerstagabend die Wohnung eines 18-Jährigen durchsucht worden. Gegen 22 Uhr war die Polizei informiert worden, dass sich zwei Männer unberechtigt in einem Haus in der Lechhauser Straße aufhielten. Als die Polizeistreife dort, im Bereich der zweistelligen Hausnummern, ankam, traf sie einen 23-Jährigen und einen 18-Jährigen an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass beide sowohl illegale Drogen als auch jeweils ein Messer bei sich hatten. Die Polizei stellte die Gegenstände fest. Wohnungsdurchsuchung wegen Drogen- und Messerfund in Augsburg Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft im Anschluss an, dass die Wohnung des 18-Jährigen durchsucht werden sollte. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, hatten sich während der Kontrolle konkrete Anhaltspunkte ergeben, nach denen sich in der Wohnung weitere Betäubungsmittel befinden könnten. Dieser Verdacht habe sich allerdings nicht bestätigt. Dennoch werde nun gegen beide Männer ermittelt, unter anderem wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz sowie wegen Hausfriedensbruchs. (kmax)

