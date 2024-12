Nach Magdeburg: Gemischte Gefühle auf Augsburger Christkindlesmarkt

Rein optisch betrachtet wirkt der Augsburger Christkindlesmarkt am Samstagvormittag wie immer. Doch wenn man durch die Reihen geht und mit Beschickern und Besuchern spricht, spürt man: Nach der Attacke auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg herrschen in Augsburg gemischte Gefühle. Die Betroffenheit ist groß, gleichzeitig will man sich die vorweihnachtliche Stimmung nicht nehmen lassen. Die Schausteller wollen am Samstagmittag offenbar zusammen mit der Stadt entscheiden, ob Maßnahmen der Solidarität organisiert werden sollen, ist von Standbetreibern zu hören. Es ist unter anderem von einer Gedenkminute zu hören.

„Natürlich macht man sich nach einem solchen Ereignis Gedanken“, sagt Heike Pass, die in einem der Stände arbeitet. Es sei traurig, dass das passieren musste. Trotz allem fühle sie sich auf dem Augsburger Markt weiter sicher, auch wenn ein Beigeschmack bleibe. Robin, der nur seinen Vornamen preisgeben möchte und an einem Stand mit Blechschildern arbeitet, meint: „Es ist nicht mehr wie vorher. Gefühlt ist heute auch weniger los.“

Besucher wollen sich trotz Attacke in Magdeburg auf Weihnachten freuen

Die Budenstraßen sind um die Mittagszeit gefüllt, aber nicht übervoll. Zwischen den Besucherinnen und Besuchern mischt sich auch die Polizei. Ein Trupp erzählt, er sei aus München für heute angefordert worden. Mehr könne man aber nicht sagen. Die drei ziehen weiter und geben den Blick auf zwei junge Frauen frei, die mit ihrem Glühwein für ein Selfie posieren. Magdeburg sei nicht Augsburg, sagen sie. Es herrschen gemischte Gefühle auf dem Augsburger Christkindlesmarkt.

So will sich eine Seniorin den Besuch nicht nehmen lassen. „Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Sonst dürfen wir bald nirgendwo mehr hingehen.“ Auch Familie Vögl ist trotz der Ereignisse in Magdeburg am Samstag auf dem Augsburger Christkindlesmarkt. Man habe sich den Besuch vorgenommen und sehe die Sicherheitsvorkehrungen, die bereits getroffen wurden, als beruhigend an. Dinge wie die Poller an der Ecke zur Karolinenstraße und die deutlich sichtbare Polizeipräsenz geben ihr Sicherheit, sagt auch Julia Schroth, die an einem der Stände zum Perlachberg hin arbeitet. Aber ja, sie habe sich heute Morgen auf dem Weg zum Markt durchaus ihre Gedanken gemacht.

Beschicker und Stadt Augsburg beraten über Zeichen der Solidarität

Der Bundesverband der Schausteller und Marktkaufleute e.V. hat am heutigen Samstag an seine Mitglieder eine Nachricht verschickt, an allen deutschen Märkten um 19 Uhr die Lichter und die Musik auszuschalten und Pfarrer der umliegenden Gemeinde um eine Trauerandacht auf dem jeweiligen Markt zu bitten. So soll ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden. Die Nachricht ist auch bei Schaustellern in Augsburg angekommen. Wie ebenfalls zu hören ist, wollen sich Vertreter der Augsburger Schausteller am Mittag mit der Stadtspitze treffen, um mögliche Aktionen in Augsburg zu besprechen und zu koordinieren. Inwieweit auch das Thema Sicherheit Thema sein wird, ist bislang nicht bekannt.