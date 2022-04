Nach Problemen im Sheridanpark legt die Stadt dort eine Parcours-Anlage an

Plus Wie wird der Sheridanpark weniger zum Konflikt-Ort? Die Stadt Augsburg will mit einer neuen Parcours-Anlage und anderen Maßnahmen auf die teils angespannte Lage reagieren.

Nach den Problemen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sheridan- und vor allem im Reesepark (dort gab es im vergangenen Jahr eine Messerstecherei) hat die Stadt nun ein Handlungskonzept für das Sheridanareal in Pfersee vorgestellt. Damit soll ein Anfang für die Parkanlagen gemacht werden.