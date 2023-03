Nach Streit im Straßenverkehr: Autofahrer fährt Radfahrer an

Ein Radfahrer und ein Autofahrer geraten in Augsburg wegen eines Wendemanövers in Streit. Als der Radfahrer weiterfährt, verfolgt ihn der andere Mann mit seinem Wagen.

Zu einer folgenschweren Auseinandersetzung ist es am Montagvormittag in der Stadionstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei waren gegen 8 Uhr ein 55-jähriger Radfahrer und ein 29 Jahre alter Autofahrer stadteinwärts unterwegs, als beide nach einem Wendemanöver des Autofahrers in Streit gerieten. "Nach gegenseitigen Beleidigungen fuhr der Radfahrer auf dem Wertachdamm weiter", teilt die Polizei mit.

Autofahrer verfolgt Radfahrer durch Augsburg und fährt ihn an

Der Autofahrer verfolgte daraufhin den Angaben zufolge den Radfahrer mit seinem Auto und fuhr ihn schließlich an. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Gegen den Autofahrer wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt. (jaka)