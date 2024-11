Nach Streit um Kekse: Zwei Männer beschädigen Café in Innenstadt

Am Samstag gegen 23 Uhr ist es in einem Café in der Konrad-Adenauer-Allee zu einer Sachbeschädigung gekommen. Laut Polizei gab es einen Streit zwischen einem 32-Jährigen und einem 38-Jährigen sowie einem Mitarbeiter des Cafés. Streitobjekt waren offenbar Kekse. Daraufhin beschädigten die zwei Männer Gegenstände in dem Café und liefen davon. Mitarbeiter des Ordnungsdienstes konnten die Männer stoppen und übergaben sie an die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 32-Jährigen und den 38-Jährigen. (klijo)

