Nach Unfall mit mehreren Beteiligten staut es sich auf der A8

Am Mittwochnachmittag ist es auf der A8 in Fahrtrichtung München zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten gekommen. Laut Polizei ist der Unfall auf Höhe der Ausfahrt Augsburg-Ost passiert. Demnach seien drei Fahrzeuge beteiligt. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe man von drei mindestens leichtverletzten Personen aus, so ein Polizeisprecher. Weitere Informationen gibt es aktuell noch nicht. Der Verkehr staut sich, die linke Spur ist aber frei. (klijo)