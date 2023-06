Nächster Hitzesommer beginnt: Der Ausnahme- wird zum Normalzustand

Plus Noch steht der Sommer in Augsburg am Anfang, aber schon jetzt ist klar: Es wird sehr heiß – erneut. Die Vergangenheit zeigt, worauf wir uns einstellen müssen.

Jeder Sommer hat seine Eigenheiten und Schwankungen. Wenn es in einem Jahr heißer wird als im vorherigen, dann muss das nicht zwangsläufig am Klimawandel liegen. Der langfristige Trend aber ist eindeutig: Hitzephasen halten länger an, die Temperaturen steigen regelmäßig über 30 Grad und mit ihnen die Belastungen für jedes Leben in der Stadt. Der Ausnahme- wird allmählich zum Normalzustand.

Worauf man sich langfristig einstellen muss, hat das vergangene Jahr angedeutet: Im Sommer brannte es vielfach in und um Augsburg, die Krankenhäuser waren verstärkt mit (vor allem älteren) Hitze-Geschädigten konfrontiert, im Herbst stürzten mehrere ausgezehrte Bäume zu Boden. Mehr Achtsamkeit kann jeweils dazu beitragen, die Probleme abzufedern. Ganz zu verhindern sind sie nicht.

