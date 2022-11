Neubau statt Sanierung: Diese Pläne hat der Freistaat für die Uniklinik Augsburg

Plus Mit 250.000 Patienten im Jahr ist das Krankenhaus eines der größten in Deutschland. Wissenschaftsminister Blume plädiert dafür, das 1700-Betten-Haus neu zu bauen.

Vor drei Jahren hat der Freistaat Bayern das Augsburger Klinikum zum Universitätsklinikum erhoben, nun will er in einen Neubau des 40 Jahre alten Baus investieren. Die Grundsatzentscheidung für das Milliardenprojekt soll offenbar noch vor den Landtagswahlen im Herbst 2023 fallen. "Es gibt sehr gute Gründe, sich für einen Neubau zu entscheiden", sagt Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) im Gespräch mit dieser Zeitung. Der bislang geplanten Sanierung bei laufendem Betrieb erteilt er damit eine Absage.