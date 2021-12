Augsburg

vor 34 Min.

Neue Augsburger Wohnanlagen sollen weniger Autoparkplätze bieten

In Neubau-Wohnanlagen kann künftig die Zahl der Autostellplätze reduziert werden. In jedem Fall muss es mehr Radstellplätze geben.

Plus Eine Reduzierung der Stellplätze bei neuen Mehrfamilienhäusern soll die Zahl der Autos in Augsburg reduzieren. In der schwarz-grünen Koalition brodelt es bei dem Thema.

Von Stefan Krog

In neuen Mehrfamilienhäusern werden in Augsburg künftig weniger Autostellplätze als bisher vorgeschrieben sein. Standardmäßig sind künftig nicht mehr 1,1 Parkplätze pro Wohnung vorgesehen, sondern nur noch 1,0. In größeren Wohnanlagen wird sich das spürbar auf die Größe der Tiefgarage auswirken. In bestimmten Fällen kann die Stadt Bauherren noch stärker von der Stellplatzpflicht befreien. Im Bauausschuss sorgte die Debatte diese Woche inhaltlich für wenig Debatten – doch es gab Ärger zwischen den Koalitionspartnern von CSU und Grünen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen