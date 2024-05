Die neue Kahnfahrt ist eröffnet

Nach dem Abbruch des Gastrobaus beginnt an der Augsburger Kahnfahrt ein neues Kapitel. Daneben gibt es hier bald auch eine neue Stadtführung.

Pünktlich zum Start der neuen Kahnfahrtsaison verziehen sich die Regenwolken und die Sonne spitzelt durch die Wolken. Die neu gestrichenen weißen Boote warten auf die ersten verliebten Pärchen, die bald in See stechen werden. Der Aperol für den Spritz zum Sonnenuntergang ist kaltgestellt, die Terrasse mit der modernen neuen Bestuhlung wartet auf die ersten neugierigen Besucher. Und Gastronom Marc Schiemann ist guter Dinge. Weil es im Gegensatz zur inoffiziellen Eröffnung am Donnerstagabend trocken zu bleiben scheint.

Frisch lackiert wurden die neuen Boote an der Augsburger Kahnfahrt. Dort können die Besucher jetzt auch wieder in See stechen. Foto: Silvio Wyszengrad

Und auch angesichts der Reaktionen vom Vorabend. "Das war von allen Seiten positiv und wir sind guter Dinge, was diese Saison angeht." Viel Arbeit liegt hinter Schiemann und seinem Partner Joshua Kessler, die in den vergangenen Wochen das beliebte Ausflugsziel für die gastronomische Eröffnung und den Start des Bootsverleihs auf Vordermann gebracht haben. Bis zur letzten Sekunde waren sie schwer mit den Vorbereitungen beschäftigt. Doch das Ergebnis, findet Schiemann, das könne sich sehen lassen.

Neue Stadtführung "Rund um die Augsburger Kahnfahrt"

Das findet auch eine Besucherin, die gleich zur Eröffnung gekommen ist, um sich die neue Kahnfahrt anzusehen und einen Cappuccino zu trinken. "Es gefällt mir sehr gut, die Beleuchtung mit den Farben und die neue Bestuhlung ist sehr schön geworden", sagt sie. Eine andere Augsburgerin, die gleich in der Nachbarschaft lebt, hat es sich ebenfalls nicht nehmen lassen gleich zum Start vorbeizuschauen. Früher, mit dem inzwischen abgerissenen Gastrobau, habe es ihr indes besser gefallen, sagt sie. Ohne dieses Dach überm Kopf könne man nun nur auf einen italienischen Sommer ohne viele Regentage in Augsburg hoffen.

Die moderne neue Bestuhlung auf der Terrasse lädt zum Verweilen ein. Foto: Silvio Wyszengrad

Neben dem offiziellen Start in die Saison gibt es für Fans der Kahnfahrt ab Juni auch die Möglichkeit, diese im Rahmen der neuen Stadtführung „Rund um die Augsburger Kahnfahrt“ neu zu erleben. Sie findet von Juni bis September jeden Sonntag um 14 Uhr statt und dauert rund zwei Stunden. Zum Programm gehören auch Innenbesichtigungen des Fünffingerlesturms sowie des Unteren St.-Jakobs-Wasserturms – die sonst nur selten von innen zu sehen sind.

