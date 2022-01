Augsburg

07:00 Uhr

Auf dem Sheridan-Areal in Augsburg werden neue Wohnideen ausprobiert

So sieht es aktuell auf dem westlichen Teil des Sheridan-Areals aus. In einem guten Jahr könnte hier gebaut werden.

Plus Die Stadt hat vier Grundstücke für Wohnanlagen an Bauherren vergeben, die besondere Ideen haben. Im Vordergrund steht mehr Gemeinschaft. Es könnte auch etwas günstiger sein.

Von Stefan Krog

Ungemütlich bläst der Wind über die Brachflächen im westlichen Teil des Sheridan-Areals an der Stadtberger Stadtgrenze. Doch in einem guten Jahr könnte hier der Bau besonderer Mehrfamilienhäuser beginnen. In einem Pilotprojekt vergibt die Stadt Grundstücke, auf denen Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 500 Wohnungen entstehen könnten. Das Besondere: Nicht das Höchstgebot für das Grundstück zählt, sondern das beste Konzept, sei es in sozialer, ökologischer oder innovativer Hinsicht. Inzwischen wurden vier Bauherren aus 19 Bewerbern für die ersten vier Grundstücke ausgewählt. Ihre Ideen könnten auch ein Stück weit dafür stehen, wie sich die Stadt Wohnungsbau in Zukunft zumindest in ausgewählten Teilen von Baugebieten vorstellen kann.

