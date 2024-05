Augsburg

vor 16 Min.

Haltestelle "Messerschmitt" soll neuen Namen bekommen

Plus Die Augsburger Stadtwerke wollten eine Umbenennung aus praktischen Gründen, die Kommission für Erinnerungskultur schließt sich dem an. Nun entscheidet der Stadtrat.

Nach mehrjährigen Diskussionen soll die Straßenbahnhaltestelle "Messerschmitt" in Haunstetten auf Höhe des heutigen Premium-Aerotec-Werks nun einen neuen Namen bekommen. Die Stadtwerke hatten dies aus betrieblichen Gründen gefordert, weil es heute keinen unmittelbaren Bezug mehr zum Namen "Messerschmitt" gibt, parallel ging eine politische Diskussion los, ob der Name angesichts des Zwangsarbeiter-Einsatzes im Zweiten Weltkrieg noch angemessen sei. Auf einer Bürgerversammlung im Herbst in Haunstetten war die Beibehaltung des Namens gefordert worden.

Inzwischen gibt es, nachdem der Stadtrat dies so beschlossen hatte, eine Stellungnahme der Kommission für Erinnerungskultur. Das Gremium aus Fachleuten berät den Stadtrat und die Verwaltung unter anderem in der Frage von Straßennamen. Die Kommission kommt in ihrer Empfehlung zum Ergebnis, dass Haltestellennamen grundsätzlich nicht sehr relevant beim Thema Erinnerungskultur sind und schließen sich der praktischen Argumentation der Stadtwerke an, nach der Haltestellennamen nach Querstraßen oder Landmarken benannt werden, um die Orientierung zu erleichtern. Die Messerschmitt-Werke gingen nach dem Zweiten Weltkrieg im Konzern MBB auf und wurden später mehrmals umbenannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen