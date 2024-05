Augsburg

17:00 Uhr

Neuer Rot-Kreuz-Laden in Hochzoll ist ein Ort der fröhlichen Stimmung

Im Rot-Kreuz-Lädle am Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll passt die Stimmung. Von links: Monika Malchers-Gröbner, Gaby Meier, Romy Seufert, Tina Losert und Kundin Iris Schmidt.

Plus Am Zwölf-Apostel-Platz ist ein Rot-Kreuz-Lädle eingezogen. Das Sortiment ist bunt gemischt. Ohne Mitarbeit von Ehrenamtlichen würde nichts gehen.

Von Michael Hörmann

In Hochzoll gibt es einen neuen Ort für Begegnungen, Gespräche und soziale Kontakte. So wünschen es sich die Verantwortlichen des Rot-Kreuz-Lädles. Das Geschäft hat am Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll-Süd losgelegt. Auf 130 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es Mode aus erster und zweiter Hand. Die Ladenmanagerin Melina Gkountoglou hat für ihre Kunden weit mehr im Angebot: "Wir möchten die Menschen aus Hochzoll ein Stück zusammenbringen." Wer sich im Laden umschaut, dürfe gerne auch länger bleiben. Ehrenamtliche unterstützen bei Beratung und Verkauf. Der Erlös aus dem Laden fließt in soziale Projekte und Dienstleistungen des Kreisverbandes Augsburg Stadt vom Bayerischen Roten Kreuz.

Der Standort am Zwölf-Apostel-Platz ist bewusst gewählt. Hier gibt es den großen Rewe-Supermarkt und andere Geschäfte. Isabella Reiter, Kreisgeschäftsführerin beim BRK Augsburg-Stadt, sagt, "dass wir mit unseren Rot-Kreuz-Lädle dahingehen möchte, wo die Menschen sind." Es sind Standorte in Stadtteilen, die nicht versteckt und abseits liegen. Weitere Läden gibt es in Lechhausen (Neuburger Straße), Oberhausen (Donauwörther Straße), und Pfersee (Augsburger Straße). Erst vor wenigen Wochen zog man in Lechhausen in den neuen Standort um.

