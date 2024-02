Augsburg

Die Süchtigen-Anlaufstelle soll an die Wertachbrücke umziehen

Der "Be-Treff" soll vom Oberhauser Bahnhof in Richtung St. Johannes an der Wertachbrücke umziehen.

Plus Die Stadt will den Drogen-Kontaktladen vom Haller-Platz wegverlagern. Welche Antworten der Ordnungsreferent auf die Sorgen der Anwohner hat.

Von Stefan Krog

Die Stadt will den Drogenkontaktladen "Be-Treff" vom Oberhauser Bahnhofsvorplatz etwa 500 Meter in Richtung Oberhauser Wertachbrücke verlagern, um den Süchtigen verbesserte Angebote machen zu können und auf diese Weise gleichzeitig den Helmut-Haller-Platz von der Drogen- und Alkoholikerszene zu entlasten. Die Verlagerungspläne waren angesichts der sich zuspitzenden Situation auf dem Haller-Platz bereits vor einigen Monaten bekannt geworden (wir berichteten), allerdings noch ohne konkreten Alternativstandort.

Jetzt steht eine bevorzugte Örtlichkeit fest: Die Stadt und die evangelische Diakonie sind in konkreten Gesprächen darüber, ob die Anlaufstelle für die Süchtigen im ehemaligen Pfarrhaus und dem Pfarrsaal von St. Johannes untergebracht werden könnte. Das bestätigten beide Seiten auf Anfrage unserer Redaktion. Die evangelische Kirche befindet sich etwa 100 Meter von der Wertachbrücke entfernt und steht neben der katholischen Kirche St. Joseph am neu gestalteten Friedensplatz. Im besten Fall, so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU), werde man schon Anfang 2025 an der neuen Örtlichkeit starten können.

