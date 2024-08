Neues Beachvolleyballfeld im Schillpark auf Wunsch der Jugendlichen aus dem Viertel

Can Güngör aus der Firnhaberau und sein Freund Ahmed Keles aus Lechhausen schauen stolz auf das neue Beachvolleyballfeld nordöstlich des Rodelbergs an der Schillstraße. Sie hatten sich stark engagiert, um für die Jugendlichen, die rund um den Schillpark wohnen, ein weiteres Freizeitangebot zu ermöglichen. „Die Idee, dass man hier etwas für junge Leute machen kann, hatten wir schon lange,“ erzählen die beiden. „Die Frage war nur: Wie können wir als Jugendliche etwas bewegen?“ Über die Jugendpflegerin Jasim Nimer konnten sie erste Kontakte aufbauen und bekamen die Möglichkeit bei der Stadt ihre Idee vorzustellen. „Wir wollten, dass die Firnhaberau und Lechhausen attraktiver werden und dass wir auch etwas für andere Jugendliche schaffen. Das war richtig toll, denn bei der Stadt wurden unsere Vorstellungen nicht abgewehrt, sondern ernst genommen.“ Gemeinsam hatten sie mehrere Gespräche mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, dem Stadtjugendring und dem Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen. „Da haben wir schnell mitbekommen, dass es schon etwas dauert, bis so eine Entscheidung getroffen und dann umgesetzt wird,“ sagen sie. „Aber jetzt hat’s geklappt.“

Icon Vergrößern Can Güngör aus der Firnhaberau und sein Freund Ahmed Keles aus Lechhausen sind die Initiatoren des neuen Beachvolleyballfeldes im Schillpark. Foto: Monika Treutler-Walle Icon Schließen Schließen Can Güngör aus der Firnhaberau und sein Freund Ahmed Keles aus Lechhausen sind die Initiatoren des neuen Beachvolleyballfeldes im Schillpark. Foto: Monika Treutler-Walle

Zum ersten Aufschlag auf dem neuen Beachvolleyballfeld kam auch Umweltreferent Reiner Erben angeradelt. In Sporthose und rotem Käppi lieferte er sich mit den Initiatoren und weiteren Jugendlichen das Eröffnungsmatch. Mit dabei auch Lilly Weise. Die 8-jährige, die die Wittelsbacher Grundschule besucht, hat vor zwei Jahren mit dem Volleyball angefangen und findet es cool, dass sie hier einfach mitspielen kann. „Das macht Spaß!“, ruft sie. Das findet auch Ole Helwig, der ebenfalls beim Match dabei ist.

Fast zwei Jahre bis zur Realisierung des Beachvolleyballfeldes im Schillpark

Von der Planung bis zur Fertigstellung vergingen fast zwei Jahre. Landschaftsarchitektin Inge Kolb vom Amt für Grünordnung, in dessen Verantwortungsbereich auch die öffentlichen Spielflächen liegen, berichtet, dass sich die Kosten für das Beachvolleyballfeld auf rund 31.000 Euro belaufen. „Gut war an dieser Örtlichkeit, dass wir die ausgehobene Erde nicht entsorgen mussten, sondern gleich in der Nähe am Rodelberg verteilen konnten. Das hat Kosten gespart.“

Für Umweltreferent Erben ist das Geld gut angelegt. „31.000 Euro sind eine Stange Geld und die Stadt hat für das Beachvolleyballfeld keine Zuschüsse bekommen,“ sagt er. „Doch für die Jugendlichen ist so ein Angebot toll und ich freue mich über die Jugendbeteiligung aus dem Stadtviertel. “ Die Pflege der Anlage, die für alle frei zugänglich ist, wird von der Stadt Augsburg übernommen. „Es ist schon wichtig, dass mit so einer Spielplatzfläche achtsam umgegangen wird. Wöchentlich soll engmaschig geprüft werden, ob das Feld auch hygienisch und gefahrlos zu nutzen ist,“ erklärt Inge Kolb. „Da sind die Jugendlichen, die hier spielen, mit verantwortlich.“ Auch Can und Ahmed, die beiden Initiatoren, wollen künftig die Anlage im Blick haben. „Wir fühlen uns auch verantwortlich, dass das Beachvolleyballfeld sauber und eine Attraktion bleibt.“