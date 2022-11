Nikolaus statt Weihnachtsmann: In Augsburg startet bundesweite Aktion

Die Initiative "Weihnachtsmannfreie Zone" richtet sich gegen den Weihnachtsmann und stärkt den Nikolaus. Bei der Aktion ziehen 500 Kinder vom Dom zum Augsburger Rathaus.

Der Weihnachtsmann ist in diesem Fall nicht so gern gesehen. Die Hauptrolle spielt der Nikolaus. Es gibt eine bundesweite Initiative mit dem Titel „Weihnachtsmannfreie Zone“. 'Die dazugehörige Kampagne lautet „Tat.Ort.Nikolaus: Gutes tun – kann jeder.“

In Augsburg erfolgt am Freitag, 2. Dezember, der offizielle Start. 500 Schulkinder aus dem Bistum Augsburg und geflüchtete Kinder sollen am Freitag den heiligen Nikolaus als Brückenbauer für den Frieden erleben. Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken unterstützt mit dem Bistum Augsburg die Aktion.

Der Friedensmarsch startet gegen 10.30 Uhr am Augsburger Dom

Gegen 10.30 Uhr findet ein Friedensmarsch mit den Schulkindern vom Dom bis zum Rathaus statt. Bei der Aktion selbst zeigen bekannte Personen auf facettenreiche Weise, warum der Nikolaus gerade heute noch – gemäß des Slogans der Aktion – ein echt gutes Vorbild sein könne. Man möchte ein Zeichen des Friedens setzen. "Gerade in Zeiten von Krieg und anhaltenden Krisen soll hier der Fokus auf die Kinder, in besonderer Weise auch auf benachteiligte Kinder gelegt werden", heißt es.

Auch die Augsburger Puppenkiste beteiligt sich mit einer Nikolausfigur an der Aktion. Rund 70 Orte in Deutschland machen mit. Sängerin Maite Kelly ist die langjährige Patin der Initiative.

