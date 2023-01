Noch fehlen 16 Millionen Euro: Stadt hinkt bei Corona-Abrechnung hinterher

Plus Im Augsburger Haushalt für 2022 klafft überraschend ein Millionen-Loch. Das Geld soll mit Verzögerung zwar fließen. Welche Folgen das genau hat, ist aber noch ungewiss.

Im städtischen Haushalt hat sich bei der Abrechnung für das Jahr 2022 überraschend ein Loch von 16,6 Millionen Euro aufgetan. Hintergrund ist, dass die Stadt bei der Abrechnung von Corona-Tests und Impfungen gegenüber dem Freistaat im Verzug ist und darum noch kein Geld für das zweite und dritte Quartal 2022 geflossen ist. Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) sagte im Stadtrat am Donnerstag, dass davon neun Millionen Euro inzwischen bewilligt seien, aber erst noch gezahlt werden müssten. Für einen Teil des Geldes habe man die Anträge aber noch nicht stellen können. Die notwendigen Fristen würden alle eingehalten, versicherte Erben. Die Stadt habe nach wie vor einen Anspruch auf die Zahlungen, sodass es lediglich um eine zeitliche Verzögerung gehe. Erben bekam im Stadtrat aber dennoch kritische Fragen zu hören.