Augsburg

vor 16 Min.

Noch immer Probleme mit Kartenzahlung: EC-Chaos ärgert Geschäfte und Kunden

Plus In vielen Augsburger Läden kann derzeit nicht mit EC-Karte gezahlt werden. Das kostet Geld und Nerven – auch, weil sich viele erst ans bargeldlose Zahlen gewöhnt hatten.

Von Max Kramer

Es riecht nach frischem Gebäck im Verkaufsraum, eine Mitarbeiterin holt gerade ein Blech mit Brezen aus dem Ofen. Auf der Theke der Bäckerei Balletshofer in der Karolinenstraße steht eine Tüte mit ein paar gemischten Teilen, die laut Kassen-Anzeige einen mittleren Euro-Betrag kosten soll. Ein Mann Mitte 30 zieht eine EC-Karte aus der Hosentasche und hält sie der Verkäuferin entgegen. Sie winkt höflich ab. "Momentan geht nur bar, tut mir leid", sagt sie und zeigt auf das handgeschriebene Schild an der Tür. Keine Zahlungen mit EC-Karte möglich, steht dort. Doch der Mann hat gerade nur eine solche dabei. Er sagt, er sei gleich wieder da, und die Tüte wandert wieder zurück. Es ist eine Szene, wie sie sich derzeit in vielen Augsburger Geschäften so oder so ähnlich abspielt.

