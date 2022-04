Alkoholisierter Autofahrer verursacht einen Unfall

Als eine Frau mit ihrem Audi durch Augsburg unterwegs war, wurde ihr Auto plötzlich angefahren. Der Unfallverursacher hatte wohl getrunken.

Der Unfall hatte sich am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Zirbelstraße in Augsburg-Oberhausen ereignet. Die 46-jährige Fahrerin eines weißen Audis hatte kurz am rechten Fahrbahnrand angehalten, als ihr ein weißer Toyota entgegenkam. Der 59 Jahre alte Fahrer kam dabei zu weit nach links und touchierte den Audi. Es entstand ein Sachaschaden von rund 1500 Euro, so die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten verboten dem Toyota-Fahrer die Weiterfahrt und nahmen ihn zur Blutentnahme mit. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (ina)