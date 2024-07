Autofahrer überrollt Frau - 59-Jährige wird schwer verletzt

Eine 59 Jahre alte Frau hat bei einem Unfall am Freitag schwere Verletzungen davongetragen. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 13 Uhr in der Auerstraße unterwegs und leerte dort auf einem Parkplatz einen Eimer in einen Gulli. „Hierzu kniete die Frau auf dem Boden“, heißt es von den Ermittlern. Ein 49-jähriger Autofahrer übersah die Frau offenbar und überrollte sie mit dem Auto. Die Frau wurde dabei schwer verletzt, sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 49-Jährigen. (jaka)

