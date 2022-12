Autofahrer verliert Bewusstsein: Unfall am Oberhauser Bahnhof

Dieser Unfall hätte schlimmer enden können. Im Augsburger Stadtteil Oberhausen hat ein Autofahrer am Steuer das Bewusstsein verloren.

Bei diesem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr im Stadtteil Oberhausen hat ein Schutzengel wohl einige Arbeit geleistet. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte ersten Ermittlungen zufolge das Bewusstsein verloren, kurz nachdem er von der Ulmer Straße in die Grafstraße abgebogen war. Das Auto kam von der Straße ab und fuhr zunächst gegen einen Baum vor dem BeTreff. Laut Polizei hielten sich zu dem Zeitpunkt dort wohl einige Menschen auf.

Unfall am Oberhauser Bahnhof: Auto schleudert in Richtung Vorplatz

Durch den Aufprall am Baum schleuderte das Fahrzeug in Richtung Vorplatz des Oberhauser Bahnhofs. Nach mehreren Metern kam es an einem Fahrradständer zum Stehen. Einige der dort abgestellten Fahrräder wurden beschädigt. Wie die Polizei weiter berichtet, kam der Mann kurz darauf wieder zu Bewusstsein, er wurde mit leichten Verletzungen in die Uniklinik gebracht. Das Tiefbauamt der Stadt Augsburg nahm die beschädigten Fahrräder in Verwahrung. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg bittet Zeugen und Personen, die von dem Fahrzeug gefährdet wurden, sich bei der Dienststelle unter Tel. 0821/323-2510 zu melden. Zudem werden die Eigentümer der beschädigten und abtransportierten Räder gebeten, sich beim "Bauhof Mitte" in der Schwimmschulstraße 7b mit Eigentumsnachweis zu melden. (ina)