Bayerns größte Geburtsklinik: Die Arbeiten am Josefinum schreiten voran

In keiner anderen Klinik in Bayern werden mehr Kinder geboren als im Josefinum. 2023 kamen in dem Krankenhaus in Oberhausen rund 3300 Jungen und Mädchen zur Welt, wie die Trägerin, die Katholische Jugendfürsorge KJF, zuletzt mitteilte. Ein umso beachtlicherer Wert, wenn man sich vor Augen führt, dass die Klinik seit Jahren eine Großbaustelle ist; das Krankenhaus wird bei laufendem Betrieb saniert. Inzwischen sind weite Teile der Arbeiten abgeschlossen – dass immer noch viel zu tun ist, lässt ein Blick in die Kapellenstraße erahnen, die seit Monaten zwischen August-Wessels-Straße und Mendelssohnstraße gesperrt ist. Hier war früher der Haupteingang, der inzwischen auf die andere Seite des Krankenhauses verlegt wurde, das man nunmehr über die Zollernstraße erreicht. Nach Angaben der Stadt dauert die Sperrung noch bis voraussichtlich Ende April 2025, ein Abschluss der Sanierung ist bis Ende 2025 geplant; das war zumindest der letzte Stand. Bei Mammutvorhaben dieser Größenordnung ist alles allerdings nicht ungewöhnlich, dass ein Zeitplan möglicherweise noch mal nach hinten verschoben wird.

