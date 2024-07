Zwei Streitigkeiten führen zu Gewalt – in einem Fall mit einem Messer

Am Freitag kam es in Augsburg zu zwei gewaltsamen Zwischenfällen. Dabei kam ein Messer zum Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Wie die Beamten mitteilen, gerieten am Freitag ein 38-Jähriger und ein 25-Jähriger in der Donauwörther Straße in Streit. Gegen 16.45 kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Rangelei. Hierbei holte der 38-Jährige offenbar ein Messer hervor und verletzte den 25-Jährigen damit leicht, als er das Messer vor sich hielt. Auch der 38-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Körperverletzungsdeliktes.

Sechs unbekannt Täter haben ebenfalls am Freitag einen 21-Jährigen im Paul-Ben-Haim-Weg attackiert. Gegen 16.45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und den Unbekannten, so die Polizei. Anschließend griffen die Unbekannten den 21-Jährigen an und schlugen ihn. Danach flüchteten sie in nördliche Richtung. Der 21-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (att)