Lebensgefährlich verletzter Mann am Bärenwirt gibt weiter Rätsel auf

Zeugen stoßen an der Haltestelle Bärenwirt in Augsburg auf einen schwer verletzten Mann. Doch wie kam es zu den Verletzungen? Die Polizei ermittelt weiter.

Im Fall eines 63-jährigen Mannes, den Passanten am Montag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in der Kaltenhoferstraße auffanden, sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Wie berichtet, riefen Zeugen gegen 0.20 Uhr die Polizei, nachdem sie den 63-Jährigen mit Beinverletzungen an der Haltestelle Bärenwirt bemerkt hatten. Die Verletzungen waren offenbar so gravierend, dass der Mann in Lebensgefahr schwebte.

Nach ersten Erkenntnissen könne "ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden", berichtete die Polizei am Montag zunächst. Auf Anfrage teilen die Ermittler nun mit, dass es keine neuen Erkenntnisse zu dem Vorfall gebe, man ermittle weiter in alle Richtungen. (jaka)