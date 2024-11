Mann soll zwei Personen in Wohnung mit Messer bedroht haben

Ein 33-jähriger Mann soll am Mittwoch eine 23-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann in einer Wohnung in der Hans-Sachs-Straße bedroht haben. Offenbar gab es aber auch einen körperlichen Übergriff, die 23-Jährige wurde zumindest nach Polizeiangaben leicht verletzt. Gegen 8.30 Uhr soll es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den drei Personen in der Wohnung gekommen sein. „Im weiteren Verlauf griff der 33-Jährige offenbar zu einem Messer und bedrohte daraufhin die 23-Jährige und den 24-Jährigen“, so die Polizei. Aufgrund dessen flüchtete der 24-Jährige und kletterte dazu aus dem Fenster der Wohnung. Passanten beobachteten dies und verständigten die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen den 33-Jährigen fest und stellten das Messer sicher. „Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht“, so die Polizei, die nun wegen Bedrohung und Körperverletzung gegen den 33-jährigen Mann ermittelt. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis