Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Montag mit seinem Auto alkoholisiert in der Donauwörther Straße unterwegs gewesen. Nach Auskunft der Polizei kontrollierten Beamte den Mann gegen 11.30 Uhr. Zunächst, heißt es, habe er die Anhaltesignale der Streife nicht beachtet. „Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war“, so die Polizei. Zudem war der Mann demnach nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt des Mannes und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 33-Jährigen. Da der Mann nicht aus Deutschland kam, musste er zudem eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen. (jaka)

