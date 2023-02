Unbekannte Diebe stehlen hochwertige Elektrogeräte

In Augsburg-Oberhausen hat jemand teure Teile einer Photovoltaikanlage gestohlen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, die um Zeugenhinweise bittet.

In der Zeit vom 31. Januar bis zum Montag, 27. Februar, ist es in der Krumbacher Straße zu einem Diebstahl teurer elektrischer Geräte gekommen. Eine oder mehrere unbekannte Personen verschafften sich nach Angaben der Polizei Zugang zum Gelände einer Photovoltaikanlage und stahlen mehrere Wechselrichter der Anlage. Dabei handelt es sich um Geräte, die Gleichspannung in Wechselspannung umwandeln. Die Geräte hatten der Polizei zufolge einen Wert im hohen fünfstelligen Eurobereich. "Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt", teilt die Polizei mit, die unter der 0821/323-3810 um Hinweise bittet. (jaka)