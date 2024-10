Unbekannte Diebin stiehlt Portemonnaie aus Handtasche

Eine bislang unbekannte Täterin hat am Mittwoch eine Geldbörse aus der Handtasche einer 43-Jährigen am Helmut-Haller-Platz gestohlen. Nach Auskunft der Polizei hatte die unbekannte Frau die 43-Jährige gegen 13.40 Uhr in ein Gespräch verwickelt und währenddessen offenbar die Geldbörse gestohlen. Der Wert der Beute soll im unteren zweistelligen Eurobereich liegen. „Die Täterin entfernte sich in Richtung der Neuhäuserstraße“, heißt es weiter. Sie soll einer Personenbeschreibung zufolge schulterlange, dunkle und gelockte Haare haben, etwa 50 bis 55 Jahre alt sein, Brille, dunkle Kleidung und einen dunkelgrünen/schwarzen Rucksack getragen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche gegen die unbekannte Täterin und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Zeugenhinweise. (jaka)

Portemonnaie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handtasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis