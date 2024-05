Unbekannter fährt Audi an und flüchtet

Eine Unfallflucht hat sich im Augsburger Stadtteil Oberhausen zugetragen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Ebnerstraße in Oberhausen im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, einen geparkten graufarbenen Audi A5 angefahren. Das Auto wurde an der vorderen Fahrzeugseite beschädigt.

Der Unfallverursacher beging Unfallflucht, so die Polizei. Der Schaden beträgt demnach rund 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise werden unter 0821/323-2510 entgegengenommen. (ina)