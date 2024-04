ÖDP fordert CO₂-Kompensationsprojekt in der Region

Initiator Christian Pettinger erhofft sich positive Auswirkungen auf die Umwelt. Aktuell ist nicht bekannt, in welche Projekte Kompensationsgelder der Stadt fließen.

Stadtrat Christian Pettinger ( ÖDP) fordert als Ausgleich für den unvermeidbaren städtischen CO₂-Ausstoß die Einführung eines zertifizierten Kompensationsprojekts in der Region. Dadurch erhofft sich Pettinger positive Auswirkungen auf die Umwelt. Konkret schlägt der Stadtrat vor, dass die Verwaltung klärt, ob es in der Region bereits ein zertifiziertes Kompensationsprojekt gibt, das künftig für Kompensationszahlungen auf gesetzlicher Basis verwendet werden könnte. Sollte es so ein Projekt nicht geben, soll es die Stadt initiieren. Bestehende Kompensationszahlungen der Stadt oder ihrer Beteiligungen sollen wiederum in die gegebenenfalls neu geschaffenen regionalen Projekte umgeleitet, so Pettinger. Die Stadt leistet bereits Kompensationszahlungen, beispielsweise bei Dienstreisen mit dem Flugzeug. Aktuell ist aber nicht bekannt, welche Akteure diese Zahlungen leisten und in welche Projekte die jeweiligen Gelder fließen. (klijo)