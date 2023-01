ÖDP stellt Liste für Bezirks- und Landtagswahl auf

Im Oktober finden in Bayern die Bezirks- und Landtagswahlen statt. Der Bezirksverband Schwaben der ÖDP hat nun seine Kandidatenlisten aufgestellt.

Der Bezirksverband Schwaben der ÖDP hat am Samstag seine Kandidatenliste für die Bezirks- und Landtagswahl im Oktober aufgestellt. Dabei konnten sich die beiden ÖDP-Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Augsburg-West aussichtsreiche Plätze sichern. ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger wird auf Platz zwei der Landtagskandidatenliste geführt. Auf Platz drei der Liste zum Bezirkstag wählte die Versammlung den Augsburger ÖDP-Verkehrsexperten Michael Leimböck. "Wir freuen uns über die gute Platzierung und das Vertrauen, das uns die Delegierten damit entgegengebracht haben", so Christian Pettinger. Man werte dies als Auftrag, sich entsprechend für eine erfolgreiche Wahl einzusetzen. Unter anderem will sich die ÖDP mit Ideen bei den Versäumnissen der Mobilitäts- und Energiewende sowie dem Personalmangel in Bildungs-, Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen einbringen. (AZ)