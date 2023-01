Augsburg

12:00 Uhr

Die Stadt Augsburg will Regeln auf dem Stadtmarkt strenger durchsetzen

Nachmittags herrscht in der Fleischhalle mitunter Leere. Wie geht man damit um?

Plus Wenn einzelne Händler früher schließen, schade das allen, sagt der Wirtschaftsreferent. Er will Regeln besser durchsetzen. Andere vermissen langfristiges Vorgehen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) hat das angepeilte Vorgehen auf dem Stadtmarkt mit einer verstärkten Durchsetzung von Regelungen zur Öffnungszeit und zum Sortiment von Beschickern des Bauernmarktes im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats verteidigt. Wie berichtet, rumorte es nach einer internen Sitzung bei einem Teil der Händler. Hübschle sagte, dass man stärker auf die Einhaltung der Kernzeiten bis 17 Uhr schauen wolle. Man wisse, dass dies für die Betriebe momentan auch in personeller Hinsicht schwierig sei. Falls es mal nicht klappe, erwarte man aber zumindest eine Information ans Marktamt und idealerweise eine Absprache mit anderen Beschickern, sodass zumindest ein Angebot für Kunden in der Sparte vorhanden ist. "Die Kundschaft kommt nicht wieder, wenn sie ihre Waren nicht bekommt, weil überall zu ist", so Hübschle. Wenn ein Händler früher schließe, dann betreffe dies den Stadtmarkt insgesamt.

