Oliver Gottwald bringt eine neue Single heraus

Plus Mit "U" legt der Augsburger Musiker ein konsum- und gesellschaftskritisches Stück vor. Im Oktober soll sein zweites Solo-Album erscheinen.

Oliver Gottwald hat sich mit einer neuen Single zurückgemeldet: Für den Augsburger ist der Song "U" das erste musikalische Lebenszeichen seit drei Jahren, das erste seiner ehemaligen Band "Anajo" seit elf Jahren.